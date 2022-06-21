В Красноярске арестовали участников драки на Южном рынке

Шестеро участников конфликтов на рынке в Центральном районе заключены под арест, об этом сообщают в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В суде завершилось рассмотрение части административных материалов по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», собранных в отношении участников конфликтов на Южном рынке. Им назначено наказание — арест от 3 до 10 суток.

Рассмотрение остальных материалов продолжат 22 июня.

Также продолжается расследование уголовных дел по ст. 116 УК РФ «Побои».

Напомним, на территории рынка произошла массовая драка.

Конфликт произошёл на почве личных неприязненных отношений между работниками рынка, которые от слов перешли к делу и устроили драку. Два человека получили травмы и обратились за помощью к врачам, им оказана медицинская помощь.

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко