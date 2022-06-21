Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Роснефти» к разработчику проекта красноярского метро

Московский арбитражный суд зарегистрировал иск «Роснефти» к журналисту Андрею Караулову и бывшему замглавы Росприроднадзора, экс-префекта Северного административного округа Москвы Олегу Митволю. Об этом сообщает РИА Новости.

Иск поступил в суд 17 июня. Предмет и основания исковых требований не сообщаются. Иск распределён судье, специализирующийся на спорах, связанных с интеллектуальной собственностью и защитой деловой репутации.

Напомним, 8 июня арестовали по делу о хищении бывшего замглавы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя, он пытался вылететь в Дубай.

Его подозревают в хищении 900 млн рублей, которые были выделены на строительство метро в Красноярске.

Митволя отправили под арест на 1 месяц и 17 дней.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов