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Туризм и органическое сельское хозяйство будут развивать в Сухобузимском районе

Главная Общество
Красноярск
10:25 21 Июня 2022
общество, туризм, правительство, в красноярском крае
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В Красноярском крае будут развивать туризм в Сухобузимском районе. Как рассказали в Правительстве края, проект «ЭкоБорск» признали лучшим в регионе и включили в госпрограмму развития культуры и туризма. Данный проект предполагает объединения туризма, предпринимательства и органического сельского хозяйства в п. Борск, который расположен в Сухобузимском районе.

В Борском сельсовете живет 1,5 тысячи человек, что составляет около 8% всего населения Сухобузимского района. Многие жители Борска занимаются сельскохозяйственной деятельностью, поэтому создатель проекта предложил устраивать гастрономические фестивали.

Первый этап реализации проекта требует строительства, ремонта инфраструктуры и приобретения малых архитектурных форм, мусорных баков, а также спортивного и развлекательного инвентаря. Планируется, что денежные средства на эти цели будут выделены из регионального бюджета в рамках государственной программы развития туризма и культуры.

По словам зампредседателя Правительства края Сергея Верещагина, концепция проекта «ЭкоБорск» выгодно отличается тщательной разработкой, в том числе и тем, что был посчитан экономический эффект.

Фото: Никиты Алексеева 

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