167 случаев заражения педикулезом выявили в Красноярском крае с начала года

В Красноярском крае за пять месяцев этого года было зафиксировано 167 случаев заражения педикулезом.

Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по краю Дмитрий Горяев в своем Telegram-канале 21 июня, из всех выявленных случаев 106 заболевших – дети.

В сравнении с аналогичным периодом минувшего года заболеваемость снизилась на 12,7%. Показатель заболеваемость в 2,1 раза ниже среднемноголетнего значения.

Данное заболевание может появиться не только у социально неблагополучных людей, но и у тех, кто следит за личной гигиеной. Отметим, что вши передаются среди детей, а также через головные уборы, заколки, резинки для волос, чужие расчески, полотенца и наушники.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости