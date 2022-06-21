Уникальная детская площадка на острове Татышев начнет работать в июле

В Красноярске на острове Татышев для детей появится уникальная площадка - «Маленький Татышев». Площадка, площадь которой составляет 1 Га, расположена рядом с вантовым мостом.

Как рассказали в пресс-службе «Татышев-парка», работники подрядной организации уже приступили к подготовке дорожек для пешеходов, а также к окончанию обустройства павильона для гостей. Специалистам планируют озеленить территорию, высадив газон вместе с кустарниками.

На территории «Маленького Татышева» помимо игровых площадок появится уличная мебель, холмы «В гостях у сусликов», веревочный городок и динозавр с локации «Научная долина».

Добавим, что уникальная площадку планируют открыть уже в июле текущего года.

Фото: Роман Разумовский/vk.com/ostrovtatyshev