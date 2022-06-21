В Красноярске дети издевались над сусликами

Видеозаписью, как на острове Татышев дети мучали сусликов, поделилась с «ТВК Красноярск» отдыхающая парка.

По её словам, дети таскали малыша суслика на руках и фотографировались с ним, а его маму, пытающуюся защитить его, пинали. Женщина объяснила, что не успела достать камеру, чтобы всё заснять.

В пресс-службе «Татышев-парка» «ТВК Красноярск» рассказали, что такие случаи бывают не часто, сотрудники стараются предотвращать подобное:

— Мы отслеживаем по обращениям граждан, не только звонки и письма на почту, но и просматриваем социальные сети. Около двух недель назад к нам обращались с похожим случаем, тогда ребёнок тыкал палкой в нору суслика. В парке по аудиосистеме идёт ролик. В нём рассказываем о прикорме для сусликов, как с ними правильно обращаться. Цель записи — научить людей бережному отношению с животными.

Фото: © ТВК Красноярск