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В Красноярске рядом с «Лучом» перекроют проезд по Дзержинского до 15 сентября

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Красноярск
09:05 21 Июня 2022
движение, автомобиль, ремонт, дороги, красноярск
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До середины сентября в центре Красноярска будет перекрыт проезд по одной из улиц. Как сообщили в пресс-службе СГК, в связи с заменой теплосетей для автомобилистов перекроют сквозной проезд по Дзержинского.

Отметим, что автомобильное движение запретят по улице рядом с кинотеатром «Луч». После этого проезд перекроют на дороге ближе к зданию Красноярскэнергосбыта. Проезд планируют открыть к 15 сентября.

Ограничения связаны с необходимостью перекладки 605 м труб. По данным сетям тепло от ТЭЦ-2 поступает в дома около 8,5 тысяч жителей Центрального района. Ранее Sibnovosti писали о том, что на проездах вдоль бульвара Маяковского запретят движение автотранспорта.

Фото: t.me/sgk_krsk

 

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