Красноярский краеведческий музей запустил онлайн-проект о енисейских археологах

Красноярский краеведческий музей объявил о запуске онлайн проекта, который расскажет о малоизвестных фактах в истории Сибири. Например, мало кому известно, что российская археология началась на берегах Енисея, а первыми американцами были сибиряки.

Онлайн выставка «Енисейская археология: 300 лет» расскажет об археологическом наследии, познакомит с яркими археологическими культурами, а также интересными находками.

Как отметил автор идеи проекта и научный сотрудник Красноярского краеведческого музея Александр Вдовин, данный проект является данью памяти и призван сохранить имена сибирских деятелей науки, которые внесли вклад в изучение древней истории страны.

В первом выпуске, который уже доступен для просмотра, повествуют об австрийском археологе Геро фон Мергарте в Сибири.

Фото: пресс-служба Красноярского краеведческого музея