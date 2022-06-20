20 июня
Красноярск
погода +28 °C
56.71
 
€ 59.33
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский краеведческий музей запустил онлайн-проект о енисейских археологах

Главная Общество
Красноярск
17:05 20 Июня 2022
красноярск, история, музей, археология
версия для печати Ico_print

Красноярский краеведческий музей объявил о запуске онлайн проекта, который расскажет о малоизвестных фактах в истории Сибири. Например, мало кому известно, что российская археология началась на берегах Енисея, а первыми американцами были сибиряки.

Онлайн выставка «Енисейская археология: 300 лет» расскажет об археологическом наследии, познакомит с яркими археологическими культурами, а также интересными находками.

Как отметил автор идеи проекта и научный сотрудник Красноярского краеведческого музея Александр Вдовин, данный проект является данью памяти и призван сохранить имена сибирских деятелей науки, которые внесли вклад в изучение древней истории страны.

В первом выпуске, который уже доступен для просмотра, повествуют об австрийском археологе Геро фон Мергарте в Сибири.

Фото: пресс-служба Красноярского краеведческого музея

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске состоится кастинг конкурса красоты «Мисс Офис»

В Красноярске состоится кастинг конкурса красоты «Мисс Офис»

20 Июня 2022 г.
Главный приз — 3 000 000 рублей
Новости Красноярска: Губернатор Александр Усс обсудил с главой ИНК Яковом Гинзбургом перспективы сотрудничества

Губернатор Александр Усс обсудил с главой ИНК Яковом Гинзбургом перспективы сотрудничества

20 Июня 2022 г.
Нефтяная компания начала работу с геологоразведки и инвестировала уже 8 млрд рублей
Новости Красноярска: Жителей Красноярского края просят сообщить о коррупции в ГИБДД

Жителей Красноярского края просят сообщить о коррупции в ГИБДД

20 Июня 2022 г.
Результаты необходимы для ведомственной оценки деятельности
Новости Красноярска: 22 июня жители Красноярского края присоединятся к всероссийской минуте молчания

22 июня жители Красноярского края присоединятся к всероссийской минуте молчания

20 Июня 2022 г.
В нашем регионе она будет объявлена в 16 часов 15 минут
Новости Красноярска: В Красноярске уничтожают наркосодержащие растения

В Красноярске уничтожают наркосодержащие растения

20 Июня 2022 г.
Преступлением является даже самовольный сбор дикорастущей конопли
Новости Красноярска: Обыкновенного жулана сфотографировали на юге Красноярского края впервые за 26 лет

Обыкновенного жулана сфотографировали на юге Красноярского края впервые за 26 лет

20 Июня 2022 г.
Обыкновенный жулан похож на воробья, но выглядит немного крупнее
Новости компаний
20/06
Пришел. Увидел. Поступил! В Университете Решетнёва началась приёмная кампания-2022
20/06
«Дела судебные. Деньги верните!» - популярное шоу на телеканале «Мир»
17/06
Комбинат «Волна» – одно из лучших предприятий Красноярска в области социального партнерства и охраны труда
16/06
Лучшие районы Дубая для покупки недвижимости в 2022 году
14/06
Какую дебетовую карту лучше оформить?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Еще трое жителей Красноярского края погибли в ходе спецоперации

Еще трое жителей Красноярского края погибли в ходе спецоперации

18 Июня 2022 г.
Двое из них служили по контракту, один отправился на Украину добровольцем
Новости Красноярска: Два человека погибли в ДТП под Ачинском из-за выбежавшего на дорогу лося

Два человека погибли в ДТП под Ачинском из-за выбежавшего на дорогу лося

18 Июня 2022 г.
Дикий зверь неожиданно выскочил на трассу
Новости Красноярска: В Красноярске выпал град

В Красноярске выпал град

16 Июня 2022 г.
Ожидается ветер до 25 м/с
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru