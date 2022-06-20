Губернатор Александр Усс обсудил с главой ИНК Яковом Гинзбургом перспективы сотрудничества

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась рабочая встреча главы Красноярского края Александра Усса и гендиректора Иркутской нефтяной компании (ИНК) Якова Гинзбурга.

Они обсудили деятельности компании на территории Красноярского края и перспективы реализации инвестпроектов. Открывая встерчу, губернатор Александр Усс заявил, что компания стоит на пороге серьезных шагов в части своей работы в регионе. В этой связи очень важно было провести встречу, на которой можно обсудить оперативные задачи и перспективные проекты.

Яков Гинзбург, в свою очередь, сказал, что в крае ИНК является владельцем 23 лицензионных участков: в Эвенкийском, Кежемском и Богучанском районах. На данный момент в регионе компания проводит геологоразведочные работы.

«Мы начали свою работу в Красноярском крае с геологоразведки и уже инвестировали порядка восьми миллиардов рублей», - отметил он.

Также Гинзбург компании заявил, что ИНК внимательно относится к экологии и социальным вопросам в регионах присутствия. К примеру, компания на постоянной основе оказывает помощь родовым общинам КМНС и участвует в значимых мероприятиях Красноярского края.

Фото: пресс-служба Иркутской нефтяной компании (ИНК)