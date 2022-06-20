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В Красноярске состоится кастинг конкурса красоты «Мисс Офис»

Главная Общество
Красноярск
17:30 20 Июня 2022
общество, красноярск, конкурс, мисс, красота
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16 июля в Красноярске состоится кастинг Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2022». Поучаствовать могут офисные сотрудницы местных компаний. Главный приз — 3 000 000 рублей.

На Международном конкурсе красоты члены жюри будут оценивать красоту участниц, деловые качества, сообразительность, умение презентовать себя и свою компанию.

Принять участие в кастинге в Красноярске может любая девушка, работающая в офисе (от секретаря до генерального директора) от 20 до 35 лет на момент предстоящего финала конкурса. Семейное положение и наличие детей не имеют значения.

Необходимо заполнить анкету на официальном сайте конкурса красоты «Мисс Офис» до 13 июля. Участие бесплатное.

Победительницы кастинга получат возможность представить Красноярск в полуфинале конкурса и выиграть 3 000 000 рублей, роскошную корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора конкурса.

Также в финале конкурса разыгрываются путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы и другие ценные подарки.

В этом году по итогам 50 кастингов будут отобраны полуфиналистки. Они примут участие в интернет-голосовании за выход в финал. 30 из них пригласят в Москву на финальное шоу, где жюри выберет победительницу.

Отправить заявку на участие можно по ссылке.

Подробности по тел.: + 7 (495) 995 00 43 (Москва).

Узнать больше о конкурсе можно узнать на сайте и в группе социальной сети "ВКонтакте".

Фото: © missoffice.org

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