Проехать на мусоровозе прямо в центре Мира - компания «РостТех» знакомит горожан с правилами экологичного образа жизни

Компания “РостТех” продолжает поддерживать городские праздники и знакомить горожан с экологичными правилами образа жизни. В минувшее воскресенье гости площадки на пешеходной части проспекта Мира знакомились с работой водителя мусоровоза, учились сортировать отходы, а также самостоятельно создавали свой экологичный аксессуар.

“А работа водителя мусоровоза и правда сложная” - именно так отмечали гости одну из локаций компании. Участнику необходимо добраться с одной точки карты до другой и важно уложиться в точно установленное время. Призы для участников - сувенирные водительские удостоверения.

“Зачастую мы и не замечаем ту работу, которую проделывают коммунальные службы, не видим кто и куда забирает мусор с контейнеров и поддерживает чистоту. Но если бы мусор не вывозили — это сразу же стало бы заметно” - рассказывает один из гостей локации.

Помимо развлекательной локации, работала и обучающая. Гости праздника попробовали свои силы в сортировке отходов, а те, кто никогда не занимался раздельным сбором, в игровой форме обучались новому навыку. Для этого компания разработала настольную игру “Экоэстафета”, с её помощью процесс обучения проходит легко и эффективно для игроков всех возрастов. Даже самые маленькие участники, вместе с родителями успешно справлялись с сортировкой отходов и учились внедрять этот навык в реальную жизнь.

“Сортировка отходов казалась таким сложным занятием, в котором нужно очень долго разбираться, учить каждый вид отходов и куда он относится. Обязательно искать в интернете, перерабатывается ли он, читать длинные статьи. Теперь мы попробовали сами и можем сказать, что сортировать отходы — это не так сложно, как кажется на первый взгляд, а польза экологии от этого колоссальная. Эту затею мы теперь не бросим и будем сортировать отходы дома” - рассказывает участница локации.

Творческая мастерская уже стала визитной карточкой компании: здесь самые маленькие участники праздника могут создать собственный дизайн многоразовой сумки, которая будет служить экологичным помощником еще долгое время.

Кроме этого, работала и локация с аквагримом, где профессиональный художник исполнял самые заветные пожелания маленьких экологов.

Компания “РостТех” регулярно принимает участие в различных городских праздниках, проводит мастер-классы для юных горожан и учит, как без особого труда беречь природу. Посмотреть фотоотчет и найти себя на фото можно в группе https://vk.com/albums-188682163

Фото: компания «РостТех»

По материалам компании «РостТех»