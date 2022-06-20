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В Красноярске прошел шестой инклюзивный фестиваль «Радуга эмоций»

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Красноярск
18:46 20 Июня 2022
дети, инвалиды, события, красноярск, общество, культура, в россии
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В Красноярске на острове Татышев прошел  шестой инклюзивный фестиваль «Радуга эмоций».

Его провели Ротари клуб «Красноярск-Енисей» совместно с реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга».

В фестивале приняло участие 17 коллективов с концертной программой, 50 волонтёров создали праздник для 250 детей разных возрастов. А на площадке у сцены на восточной стороне острова Татышев работала 41 интерактивная площадка.

В Красноярске прошел шестой инклюзивный фестиваль «Радуга эмоций»

«Классно проводить такие мероприятия! И, в первую очередь, мы благодарим всех, кто принимал в нём участие – волонтёров, организаторов, коллективы. Многие хотели участвовать, так что даже пришлось кому-то отказывать. Все сработали дружно, слажено. Нас уже спрашивают, когда следующие мероприятия, что очень вдохновляет! Это и правда кайф, когда смотришь в счастливые глаза детей и открытые улыбки родителей. Это была наша задача – порадовать детей и дать родителям возможность отвлечься от ежедневной повседневной рутины и просто провести весело время. Да, после такого хочется такие мероприятия делать чаще, больше, лучше и интересней», - говорит организатор Анастасия Дидоха.

В Красноярске прошел шестой инклюзивный фестиваль «Радуга эмоций»

Отметим, что организаторы фестиваля также помогают реабилитационному центру в благоустройстве и вскоре поставят на его территории скамейки для ребятишек, которые сделают собственными руками. Желающие присоединиться к помощи особенным детям могут написать в группу Ротари клуб «Красноярск-Енисей».

В Красноярске прошел шестой инклюзивный фестиваль «Радуга эмоций»

Фото: Александр Жуковец

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