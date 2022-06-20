В Красноярске пьяная женщина зарезала сожителя

18 июня женщина в нетрезвом состоянии во время ссоры зарезала кухонным ножом своего сожителя.

Как сообщают в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в отношении 53-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

По версии следствия, женщина сожительствовала с мужчиной тринадцать лет. 18 июня в квартире дома по ул. Учумская в результате конфликта из-за бытовых разногласий, находясь в нетрезвом состоянии, она взяла кухонный нож, и нанесла не менее трёх ударов в область левого плеча и предплечья сожителю. Мужчина скончался на месте.

Подозреваемую задержали.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников