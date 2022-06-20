22 июня жители Красноярского края присоединятся к всероссийской минуте молчания

22 июня в День памяти и скорби все россияне почтут минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне. На сайте правительства сообщается, что в Красноярском крае она будет объявлена в 16 часов 15 минут. Будут приостановлены эфиры телерадиокомпаний. Диктор Игорь Кириллов обратится к жителям России, чтобы под удары метронома люди остановились и вспомнили героев Великой Отечественной войны.

Акцию поддержали промышленные предприятия, магазины крупных торговых сетей у дома, вокзалы и аэропорт Красноярска, ТРЦ Красноярска, учреждения культуры. На этих объектах о минуте объявят по громкой связи.

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