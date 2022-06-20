Обыкновенного жулана сфотографировали на юге Красноярского края впервые за 26 лет

В Красноярском крае в национальном парке «Шушенский бор» был замечен обыкновенный жулан.

Как рассказали в пресс-службе нацпарка, старший госинспектор Сергей Чумаков впервые за 26 лет наблюдений встретил обыкновенного жулана на территории Горного лесничества. По словам специалистов, данный вид широко распространен в Западной Сибири. На восток он доходит до р. Енисей, где находится зона перекрытия мест обитания с сибирским жуланом. Данный вид, в свою очередь, является обычным для юга региона.

Самец обыкновенного жулана имеет рыжевато-коричневую спину с серым верхом головы и черную маску. Низ у него былей с розовым оттенком. В особенности это заметно на его груди и боках.

Фото: Сергея Чумакова/vk.com/shubor