«Норникель» построит экологичный завод по производству меди в Мурманской области

Правительство Мурманской области и «Норникель» договорились о сотрудничестве при реализации инвестиционных и социальных проектов в регионе. Соответствующий документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме губернатором Андреем Чибисом и старшим вице-президентом — руководителем блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения компании Сергеем Дубовицким.

Усиление инвестиционной активности будет способствовать устойчивому росту экономики Мурманской области. Кроме того, в меморандуме говорится о важности создания благоприятных условий для развития бизнеса и значимости совместной работы государства и крупных компаний по созданию новых высокоэффективных и экологичных производств, развитию промышленного и человеческого потенциала.

— Наша цель — создание в Мончегорске современного и высокоэффективного экологичного медного производства, работая над которым, мы находим полное взаимопонимание со стороны правительства Мурманской области и губернатора. Уверены, такая активная поддержка позволит реализовать все наши проекты максимально эффективно, — прокомментировал Сергей Дубовицкий.

В свою очередь Андрей Чибис заявил, что строительство завода белой металлургии «Большая медь» в Мончегорске поспособствует развитию сразу нескольких отраслей. Инвестиции проекта — 140 миллиардов рублей.

— Мурманская область ведет курс на зеленый регион, и экологически чистое предприятие на нашем Севере — это еще один большой шаг вперед, — подчеркнул губернатор.

В проекте «Большая медь» будет применяться современная технология «обжиг — выщелачивание — электроэкстракция» с минимальным воздействием на окружающую среду. Извлечение серы в кислоту будет не менее 99,5 %.

Ещё важно отметить, что «Норникель» построит новое отделение разделения файнштейна на Кольской ГМК. Это позволит увеличить объёмы производства цветных металлов.

В дополнение к развитию промышленного производства компания намерена внести вклад в социальное развитие Мончегорска. В городе будет построен современный жилой квартал, который будет включать в себя жилые дома на 2 000 квартир, а также социальные объекты: детские сады, школы, медицинские учреждения и т. д.

Напомним, что на севере Красноярского края металлургический гигант также реализует ряд крупных инвестиционных проектов. Например, в Норильске до 2035 года пройдёт реновация жилищного фонда, реконструкция и модернизация ЖКХ, социальной инфраструктуры и формирование комфортной, безопасной городской среды. На эти цели направят 120 млрд рублей: из них 24 млрд руб. предоставит федеральный бюджет, 14,8 млрд руб. — бюджет Красноярского края и 81,3 млрд руб. предоставит «Норникель». Также компания реализует собственные инициативы для улучшения качества жизни в северной столице края. Дополнительно на это компания выделит ещё 150 млрд руб.

Фото: © «Норникель»