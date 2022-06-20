20 июня
Красноярск
погода +28 °C
56.71
 
€ 59.33
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Норникель» построит экологичный завод по производству меди в Мурманской области

Главная Общество
Красноярск
15:05 20 Июня 2022
в красноярском крае, север, общество, россия, экология, экономический форум, соглашение, сотрудничество, строительство
версия для печати Ico_print

Правительство Мурманской области и «Норникель» договорились о сотрудничестве при реализации инвестиционных и социальных проектов в регионе. Соответствующий документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме губернатором Андреем Чибисом и старшим вице-президентом — руководителем блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения компании Сергеем Дубовицким.

Усиление инвестиционной активности будет способствовать устойчивому росту экономики Мурманской области. Кроме того, в меморандуме говорится о важности создания благоприятных условий для развития бизнеса и значимости совместной работы государства и крупных компаний по созданию новых высокоэффективных и экологичных производств, развитию промышленного и человеческого потенциала.

Наша цель — создание в Мончегорске современного и высокоэффективного экологичного медного производства, работая над которым, мы находим полное взаимопонимание со стороны правительства Мурманской области и губернатора. Уверены, такая активная поддержка позволит реализовать все наши проекты максимально эффективно, — прокомментировал Сергей Дубовицкий.

В свою очередь Андрей Чибис заявил, что строительство завода белой металлургии «Большая медь» в Мончегорске поспособствует развитию сразу нескольких отраслей. Инвестиции проекта — 140 миллиардов рублей.

Мурманская область ведет курс на зеленый регион, и экологически чистое предприятие на нашем Севере — это еще один большой шаг вперед, — подчеркнул губернатор.

В проекте «Большая медь» будет применяться современная технология «обжиг — выщелачивание — электроэкстракция» с минимальным воздействием на окружающую среду. Извлечение серы в кислоту будет не менее 99,5 %.

Ещё важно отметить, что «Норникель» построит новое отделение разделения файнштейна на Кольской ГМК. Это позволит увеличить объёмы производства цветных металлов.

В дополнение к развитию промышленного производства компания намерена внести вклад в социальное развитие Мончегорска. В городе будет построен современный жилой квартал, который будет включать в себя жилые дома на 2 000 квартир, а также социальные объекты: детские сады, школы, медицинские учреждения и т. д.

Напомним, что на севере Красноярского края металлургический гигант также реализует ряд крупных инвестиционных проектов. Например, в Норильске до 2035 года пройдёт реновация жилищного фонда, реконструкция и модернизация ЖКХ, социальной инфраструктуры и формирование комфортной, безопасной городской среды. На эти цели направят 120 млрд рублей: из них 24 млрд руб. предоставит федеральный бюджет, 14,8 млрд руб. — бюджет Красноярского края и 81,3 млрд руб. предоставит «Норникель». Также компания реализует собственные инициативы для улучшения качества жизни в северной столице края. Дополнительно на это компания выделит ещё 150 млрд руб.

Фото: © «Норникель»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске состоится кастинг конкурса красоты «Мисс Офис»

В Красноярске состоится кастинг конкурса красоты «Мисс Офис»

20 Июня 2022 г.
Главный приз — 3 000 000 рублей
Новости Красноярска: Губернатор Александр Усс обсудил с главой ИНК Яковом Гинзбургом перспективы сотрудничества

Губернатор Александр Усс обсудил с главой ИНК Яковом Гинзбургом перспективы сотрудничества

20 Июня 2022 г.
Нефтяная компания начала работу с геологоразведки и инвестировала уже 8 млрд рублей
Новости Красноярска: Жителей Красноярского края просят сообщить о коррупции в ГИБДД

Жителей Красноярского края просят сообщить о коррупции в ГИБДД

20 Июня 2022 г.
Результаты необходимы для ведомственной оценки деятельности
Новости Красноярска: 22 июня жители Красноярского края присоединятся к всероссийской минуте молчания

22 июня жители Красноярского края присоединятся к всероссийской минуте молчания

20 Июня 2022 г.
В нашем регионе она будет объявлена в 16 часов 15 минут
Новости Красноярска: В Красноярске уничтожают наркосодержащие растения

В Красноярске уничтожают наркосодержащие растения

20 Июня 2022 г.
Преступлением является даже самовольный сбор дикорастущей конопли
Новости Красноярска: Обыкновенного жулана сфотографировали на юге Красноярского края впервые за 26 лет

Обыкновенного жулана сфотографировали на юге Красноярского края впервые за 26 лет

20 Июня 2022 г.
Обыкновенный жулан похож на воробья, но выглядит немного крупнее
Новости компаний
20/06
Пришел. Увидел. Поступил! В Университете Решетнёва началась приёмная кампания-2022
20/06
«Дела судебные. Деньги верните!» - популярное шоу на телеканале «Мир»
17/06
Комбинат «Волна» – одно из лучших предприятий Красноярска в области социального партнерства и охраны труда
16/06
Лучшие районы Дубая для покупки недвижимости в 2022 году
14/06
Какую дебетовую карту лучше оформить?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае обнаружено тело второй утонувшей весной девочки

В Красноярском крае обнаружено тело второй утонувшей весной девочки

16 Июня 2022 г.
Следственный комитет РФ по Красноярскому краю назначил судмедэкспертизу
Новости Красноярска: В Красноярске выпал град

В Красноярске выпал град

16 Июня 2022 г.
Ожидается ветер до 25 м/с
Новости Красноярска: В Красноярске в четырёх районах отменили масштабные отключения холодной воды

В Красноярске в четырёх районах отменили масштабные отключения холодной воды

15 Июня 2022 г.
Это касается Свердловского, Советского, части Кировского и Центрального районов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru