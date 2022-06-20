39-летний мужчина выпал из резиновой лодки на реке Мура в Красноярском крае

В Красноярском крае в понедельник, 20 июня, на реке Мура из резиновой лодки выпал 39-летний мужчина.

Как рассказали спасатели, все произошло в дневные часы во время перехода через Мурский порог. На поиски мужчины была направлена группа краевого учреждения «Спасатель».

В связи со случившимся в службе спасения Красноярского края напоминают о том, что при выходе на водоем на плавательном средстве следует надевать спасательный жилет.

Ранее Sibnovosti рассказывали о том, что с начала этого летнего сезона в водоемах Красноярского края утонули три ребенка. Также стало известно о том, что в Канске было обнаружено тело утонувшей 11-летней девочки.

Фото: t.me/krasgochs