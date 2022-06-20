3 медали завоевали спортсмены из Красноярского края на чемпионате СФО по стрельбе из ружья

Как сообщили в Министерстве спорта края, престижные соревнования проходили в столице Алтайского края. В турнире принимали участие лучшие стрелки со всего Сибирского Федерального округа.

За медали также боролись и красноярские спортсмены. Так, золотую медаль удалось завоевать Татьяне Ромашиной, серебряную медаль – Игорю Масловскому, третье место занял Константин Стрижков.

Ранее Sibnovosti сообщали о том, что главным тренером красноярского «Енисея» стал Артем Горлов.

Фото: пресс-служба Министерства спорта Красноярского края