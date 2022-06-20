24 июня в Красноярске пройдёт акция «Лучи Победы»

24 июня Красноярск присоединится к Всероссийской акции «Лучи Победы», пишут на сайте крайспорта.

В 22:45 прожекторы будут включены в шести точках города: на стадионах «Енисей», «Рассвет», «Локомотив» и Центральном, на трассе К2 «Бобрового лога» и горнолыжной трассе на «Сопке». Спортивные объекты в течение 15 минут будут расчерчивать ночное небо.

Световая волна напомнит о героическом подвиге советской армии, освободившей мир от нацизма, и о победной иллюминации, прошедшей в Москве в победном мае 1945 года.

Фото: © kraysport.ru