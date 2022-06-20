В Ачинске пьяный водитель около подъезда дома наехал на 13-летнего подростка

Госавтонспекторы задержали водителя, который наехал на подростка и скрылся.

В выходные 67-летний водитель на ВАЗ ехал по ул. Коминтерна по дворовому проезду и наехал на 13-летнего мальчика, который стоял около подъезда, с последующим наездом на препятствие.

В результате ДТП подросток получил травму ноги. Он сам обратился за помощью в больницу, где ему было назначено амбулаторное лечение.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Красноярского края, водитель с места происшествия скрылся. В течение 30 минут его задержали инспекторы. Медицинское освидетельствование показало 1,13 мг/л.

Собраны материалы по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ. Также возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко