285 двойняшек родились в Красноярском крае в прошлом году

Как рассказали в пресс-службе Красноярскстата, в 2019 году в регионе зарегистрировали 353 многоплодных родов, в которых одновременно появилось на свет 348 двоен и 5 троен.

Также специалисты в рамках исследования выяснили, что в 2020 году в Красноярском крае было зафиксировано 302 многоплодных родов, в которых родились 296 двойняшек и 6 тройняшек.

По мнению экспертов, появление двойняшек на свет является достаточно распространенным и одновременно удивительным явлением. У различных народов в прошлом даже были легенды о двойняшках, в которых им приписывали экстраординарные способности.

Ранее Sibnovosti рассказывали о том, что именно двойняшки стали первыми детьми, которые появились на свет в Красноярске первого января этого года.

Фото: Сергей Венявский/РИА Новости