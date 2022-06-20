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285 двойняшек родились в Красноярском крае в прошлом году

Главная Общество
Красноярск
14:00 20 Июня 2022
дети, новорожденные, общество, в красноярском крае
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Как рассказали в пресс-службе Красноярскстата, в 2019 году в регионе зарегистрировали 353 многоплодных родов, в которых одновременно появилось на свет 348 двоен и 5 троен.

Также специалисты в рамках исследования выяснили, что в 2020 году в Красноярском крае было зафиксировано 302 многоплодных родов, в которых родились 296 двойняшек и 6 тройняшек.

По мнению экспертов, появление двойняшек на свет является достаточно распространенным и одновременно удивительным явлением. У различных народов в прошлом даже были легенды о двойняшках, в которых им приписывали экстраординарные способности.

Ранее Sibnovosti рассказывали о том, что именно двойняшки стали первыми детьми, которые появились на свет в Красноярске первого января этого года.

Фото: Сергей Венявский/РИА Новости

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