Автомобиль вылетел на тротуар на Партизана Железняка в Красноярске

Как рассказали корреспонденту Sibnovosti в пресс-службе ГИБДД России по Красноярскому краю, все произошло на Партизана Железняка, 50.

По предварительным данным, около 12 часов дня пожилой водитель Toyota Land Cruiser ехал по улице Партизана Железняка и наехал на бордюрный камень. После этого автомобиль наехал на столб электроопоры. От удара водитель иномарки получил травмы.

«На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте автоаварии также находятся сотрудники скорой медицинской помощи», - заявили в ГИБДД.

Фото: vk.com/kraschp