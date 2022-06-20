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В Красноярске оставлена без рассмотрения жалоба на решение о сносе здания «Кантри»

Главная Общество
Красноярск
13:30 20 Июня 2022
общество, красноярск, суд, здание
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Кассационная жалоба ИП Грималюк на решение краевого суда о сносе до 29 августа здания «Кантри» на проспекте Мира оставлено без движения, об этом пишет в своём Telegram-канале депутат заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.

Если до 25 июля заявитель устранит недостатки, то Восьмой кассационный суд может вернуться к рассмотрению жалобы.

Напомним, скандальное кафе «Кантри» в центре Красноярска снесут по решению суда. Демонтировать строение должен его владелец.

Иск подала прокуратура Центрального района. Ведомство не один год пыталось признать недействительными: проектную документацию, положительное заключение экспертизы, разрешение на строительство «Кантри». За снос выступали и жители города, ведь здание закрывает фасад исторического здания отделения почты.

Сейчас предприниматель пытается оспорить решение суда и приостановить исполнения решения о сносе объекта.

Фото: © epp.genproc.gov.ru

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