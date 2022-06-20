56 жителей Красноярского края спасли сотрудники МЧС при тушении пожаров за минувшую неделю

Согласно официальным данным, из всех совершенных выездов 144 были на пожары. В тушении огня принимали участие 1062 человека и 261 ед. техники.

За неделю пожарным удалось спасти 56 жителей Красноярского края. Восемь раз привлекали добровольную пожарную охрану.

Также стало известно о том, что спасатели 17 раз участвовали в ликвидации последствий автоаварий и спасли четырех человек.

Добавим, что за минувшие семь дней поисково-спасательные формирования совершили 47 выездов, в рамках которых оказали помощь в 29 случаях и спасли девять человек.

Фото: 24.mchs.gov.ru