Новый главный тренер «Енисея» поделился впечатлениями о первом дне в команде

По словам нового наставника красноярского «Енисея», первый день прошел эмоционально и сразу стало понятно, что в команде добротный и семейный коллектив. Поэтому влиться в коллектив было довольно легко, что стало неожиданным для Артема Горлова.

«Клуб с большими амбициями, стабильный клуб показывающий хороший футбол. Поэтому и очевиден выбор. Спасибо, что «Енисей» меня выбрал. Самое главное сейчас - это ничего не ломать и оставить всё созданное. Оставить эту структуру, этот стиль созданный», - заявил он.

Также Артем Горлов отметил, что планирует развивать и совершенствовать нынешний стиль «Енисея». Ранее Sibnovosti писали о том, что ФК «Енисей» возглавил Артем Горлов.

Фото: vk.com/fcenisey