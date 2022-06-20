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Новый главный тренер «Енисея» поделился впечатлениями о первом дне в команде

Главная Общество
Красноярск
12:45 20 Июня 2022
спорт, футбол, красноярск, енисей
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По словам нового наставника красноярского «Енисея», первый день прошел эмоционально и сразу стало понятно, что в команде добротный и семейный коллектив. Поэтому влиться в коллектив было довольно легко, что стало неожиданным для Артема Горлова.
«Клуб с большими амбициями, стабильный клуб показывающий хороший футбол. Поэтому и очевиден выбор. Спасибо, что «Енисей» меня выбрал. Самое главное сейчас - это ничего не ломать и оставить всё созданное. Оставить эту структуру, этот стиль созданный», - заявил он. 
Также Артем Горлов отметил, что планирует развивать и совершенствовать нынешний стиль «Енисея». Ранее Sibnovosti писали о том, что ФК «Енисей» возглавил  Артем Горлов.

 

Фото: vk.com/fcenisey

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