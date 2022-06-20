В Красноярском крае открыли 11 пляжей

В Красноярском крае допущено к эксплуатации 11 пляжей, в частности, два в Железногорске, по три в Шарыповском районе и в Зеленогорске, по одному в Берёзовском районе, Емельяновском районах и в Красноярске.

Всего в этом сезоне планируется открыть 24 пляжа, сообщают в Агентстве ГО ЧС Красноярского края.

Запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения и детей без надзора взрослых.

Напомним, с начала года зарегистрирован 21 случай заболевания энтеровирусной инфекцией, из них 3 энтеровирусных менингита. Факторов передачи инфекции несколько, при этом ведущий — вода открытых водоёмов, используемая для рекреационных целей и не соответствующая гигиеническим требованиям.