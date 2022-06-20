Житель Лесосибирска пойдет под суд за поджог автомобиля приятеля своей супруги

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, весной между злоумышленником и приятелем его супруги, с которой он разводится, произошел конфликт из-за ревности.

От обиды житель Лесосибирска решил разбить окно в квартире друга своей жены, но повредил стеклопакет только частично. Впоследствии злоумышленник увидел машину приятеля супруги и решил ее сжечь. При помощи бутылки с бензином обвиняемый поджог капот и скрылся.

Неравнодушные жильцы дома заметили возгорание, после чего оно было локализовано. Действиями лесосибирца был нанесен ущерб на сумму свыше 600 тыс рублей. В результате по факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю