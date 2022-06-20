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Медиков Богучанского медцентра помощи и спасения поздравил с профессиональным праздником Олег Дерипаска

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Красноярск
10:22 20 Июня 2022
медицина, поздравления, праздник, врачи, профессия
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Ко Дню медика, который традиционно отмечают в третье воскресенье июня, врачи, медсестры и младший медперсонал получили подарки и искренние слова благодарности за самоотверженный труд и профессионализм.  

«Дежурство сегодня закончилось настоящим праздником. Огромное спасибо за такое внимание и душевное поздравление, такие моменты очень трогают и вдохновляют!»- поделилась эмоциями старшая медсестра медцентра Мария Волкова. 

Медиков Богучанского медцентра помощи и спасения поздравил с профессиональным праздником Олег Дерипаска

Богучанский медцентр, построенный по инициативе промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаска, был открыт в самый разгар первой волны пандемии. За время работы здесь прошли лечение около 1500 пациентов с ковид-19. Некоторые поступали в крайне тяжелом состоянии, со 100% поражением легких. Справляться с самыми сложными случаями и ставить больных на ноги помогало техническое оснащение медцентра, две кислородные станции и, конечно, высокий уровень квалификации медиков.

Медиков Богучанского медцентра помощи и спасения поздравил с профессиональным праздником Олег Дерипаска

Марина Безруких, главный врач Богучанской РБ: «От лица всей медицинской общественности Богучанского района хочу выразить признательность Олегу Владимировичу Дерипаска за наш медцентр и за ту поддержку региональной медицине, которая продолжается по сей день. Это и помощь с приобретением дополнительной кислородной станции, машин скорой помощи, и привлечение специалистов из других городов. Это позволяет нам постоянно улучшать качество оказываемой медицинской помощи, и не только жителям Богучанского района, но и соседнего Кежемского». 

Сегодня заболеваемость коронавирусной инфекцией в Богучанском районе пошла на спад.

Но работы у медиков меньше не становится. Медцентр продолжает работать как инфекционное отделение.

Медиков Богучанского медцентра помощи и спасения поздравил с профессиональным праздником Олег Дерипаска

Фотографии предоставлены Богучанским медцентром помощи и спасения

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