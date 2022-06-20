Пришел. Увидел. Поступил! В Университете Решетнёва началась приёмная кампания-2022

С 20 июня 2022 г. выпускники могут подавать документы на поступление в вуз. Сделать это можно несколькими способами: с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», в личном кабинете на сайте университета либо традиционной отправкой по почте. Подать документы можно и лично.
Приемная комиссия работает:
Пн-пт - с 9:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45.
Сб - с 9:00 до 12:45
Адреса приемной комиссии:
Правый берег: пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 31, корп. «Л», каб. 214, остановка «Аэрокосмическая академия»
Тел.: +7 (391) 262-95-96
Левый берег: пр. Мира, 82, каб. 1-13, остановка «Технологический университет»
Тел.: +7 (391) 222-7-555
Email: priemsibsau@sibsau.ru
Напоминаем, в этом году подать документы можно максимум в 5 вузов, зачисление происходит в одну волну, а олимпиадники могут подать свои дипломы только на одно направление.
Подробно о поступлении можно узнать на информационных ресурсах университета:
Раздел для поступающих на сайте Университета Решетнева
Абитуриент Университета Решетнёва (официальная группа для поступающих в СибГУ им. М.Ф. Решетнёва)
Телеграм-канал для абитуриентов Университета Решетнева
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