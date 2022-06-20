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Главным тренером красноярского «Енисея» стал Артем Горлов

Главная Общество
Красноярск
10:20 20 Июня 2022
спорт, футбол, красноярск
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Как рассказали в пресс-службе футбольного «Енисея» в понедельник, 20 июня, новым главным тренером основной мужской команды был назначен Артем Горлов. Срок его контракта рассчитан на два года. Отметим, что до этого Горлов тренировал клуб «Знамя Труда», который выступает во втором дивизионе ФНЛ.

По словам спортивного директора «Енисея» Антона Евменова, за карьерой Артема Горлова клуб следит уже достаточно продолжительное время.

Ранее Sibnovosti сообщали о том, что Вадим Гаранин совместно с тремя своими помощниками объявил об уходе из «Енисея». По неофициальным данным, экс-тренер «красноярских львов» продолжит свою карьеру в «Сочи».

Фото: https://vk.com/fcenisey

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