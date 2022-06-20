В Мотыгинском районе вырубили лес на 1,3 млн рублей

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, на территории Кулаковского участкового лесничества КГБУ «Мотыгинское лесничество» без разрешительных документов осенью 2021 года и весной 2022 года незаконно вырубили сосну, пихту и ель. Причинён ущерб лесному фонду — более 1,3 млн рублей.

Для решения вопроса об уголовном преследовании прокуратура направила материалы проверок в следственный орган. Возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

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