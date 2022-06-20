Полиция пресекла деятельность подпольной нарколаборатории в Зеленогорске

В Красноярском крае сотрудникам полиции удалось задержать 31-летнего зеленогорца, которого подозревают в незаконном изготовлении наркотических веществ.

По информации ГУ МВД России по Красноярскому краю, задержанным было организовано производство запрещенных веществ в собственной квартире. В ходе обысков правоохранители нашли и изъяли канистры с прекурсорами, химическое оборудование и три 3-литровые банки с жидкостью, которое содержит в составе наркотическое вещество общей массой около 1,5 кг.

Как объяснил злоумышленник, он работал в одном из интернет-магазинов и должен был изготавливать, а также сбывать крупные партии запрещенных веществ в Красноярском крае. Отметим, что он уже был в прошлом судим за аналогичное преступление.

В результате в отношении зеленогорца было заведено уголовное дело. Ему грозит вплоть до пожизненного. Добавим, что на данный момент злоумышленник находится под стражей.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости