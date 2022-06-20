В Красноярском крае землю стоимостью более 4 млн продали за 49 тысяч рублей

В Емельяновском районе вскрылся факт мошенничества с муниципальной землёй. Участок стоимостью более 4 миллионов рублей был продан за 49 тысяч.

Прокуратурой установлено, что в 2016 году местный житель с муниципальным служащим администрации Солонцовского сельсовета разработали незаконную схему хищения муниципального земельного участка. В 2017 году он обратился в администрацию с заявлением о предоставлении в аренду земли (более 50 тыс. кв. м) под видом с/х угодий. Участок отнесён к категории промышленных земель. Он имеет высокую рыночную стоимость и подлежит продаже только с помощью торгов. Администрация с поддельными документами предоставила обозначенный заявителем земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.

Для выкупа участка по заниженной цене мужчина представил фиктивные документы в Росреестр. В итоге было зарегистрировано право собственности на фактически отсутствующий объект капитального строительства. Затем муниципалитет заключил с жителем договор купли-продажи земли за 49 тыс. рублей. При этом рыночная стоимость участка — более 4 млн рублей, пишут на сайте прокуратуры Красноярского края. Далее земельный участок был продан третьим лицам.

Ущерб муниципальному бюджету — более 4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Уголовное дело в отношении должностного лица администрации сельсовета находится в производстве следствия.

Договор купли-продажи земельного участка признан недействительным. Участок возвращён в муниципальную собственность.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина