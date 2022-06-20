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Красноярск утром накрыло сильным туманом

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Красноярск
09:53 20 Июня 2022
климат, красноярск, общество, погода
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Снимками туманного Красноярска делятся жители Красноярска в социальных сетях.

Красноярск утром накрыло сильным туманом

 

Эти снимки, например, сделаны на Театральной площади с видом на проезд к Коммунальному мосту. 

Красноярск утром накрыло сильным туманом

А тут удачливый горожанин запечатлел красоту утреннего тумана на Виноградовском мосту по дорогое к острову Татышев.

Красноярск утром накрыло сильным туманом

Есть фотографии и с более привычным пейзажем для жителей городских кварталов.

Красноярск утром накрыло сильным туманом

Причиной тумана стали перепады температур и осадки. Сегодня влажность воздуха составляла порядка 93 %.

Отметим, что по прогнозу Гидрометцентра, 20 июня в Красноярске будет до +24° С, небольшой дождь. Ночью — +15° С.

Фото: © vk.com/kras_sunny, Нетипичный Красноярск

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