Красноярск утром накрыло сильным туманом

Снимками туманного Красноярска делятся жители Красноярска в социальных сетях.

Эти снимки, например, сделаны на Театральной площади с видом на проезд к Коммунальному мосту.

А тут удачливый горожанин запечатлел красоту утреннего тумана на Виноградовском мосту по дорогое к острову Татышев.

Есть фотографии и с более привычным пейзажем для жителей городских кварталов.

Причиной тумана стали перепады температур и осадки. Сегодня влажность воздуха составляла порядка 93 %.

Отметим, что по прогнозу Гидрометцентра, 20 июня в Красноярске будет до +24° С, небольшой дождь. Ночью — +15° С.

Фото: © vk.com/kras_sunny, Нетипичный Красноярск