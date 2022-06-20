Грозы и порывы ветра до 17 м/с ожидают синоптики в Красноярском крае 20 июня

Согласно прогнозам специалистов, в понедельник, 20 июня, в южных и центральных районах Красноярского края, а также в Эвенкийском районе ожидаются грозы. Более того, во время грозы возможно усиление ветра до 17 метров в секунду.

По информации спасателей, в Эвенкии и в центральных районах региона прогнозируется высокая пожарная опасность IV класса.

В связи с неблагоприятными прогнозами жителей крася просят соблюдать меры безопасности. Во время возникновения ЧС необходимо позвонить по номеру 101 или 112.

Фото: Никиты Алексеева