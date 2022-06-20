Город Кодинск принял ежегодную благотворительную акцию РусГидро «оБЕРЕГАй»

Более ста школьников, в том числе учащиеся профильного «Энергокласса», работники Центра дополнительного образования и работники Богучанской ГЭС стали участниками ежегодного федерального благотворительного проекта РусГидро «оБЕРЕГАй»* в городе Кодинске. Акция прошла в формате уборки лесопарковой зоны рядом с центральным городским бульваром, в его дальней и пока неблагоустроенной части. Все участники были обеспечены футболками и банданами с символикой акции, инвентарем и памятными подарками.

За несколько дней до проведения основной акции работники Богучанской ГЭС Михаил Авдонин, Кирилл Майков и Михаил Тушминцев провели для нового поколения волонтеров-экологов «мастер-класс» по подготовке к посадкам декоративных растений. Вместе с другими жителями города, сотрудниками Центра дополнительного образования и юными защитниками природы-«эколятами» они высадили 45 кустов сирени, облагородив вход в ЦДОД и один из городских скверов.

Перед началом акции участники разделились на два десятка команд по пять человек и придумали себе названия. Организаторы акции огласили условия трех конкурсов, в которых принимали участие все команды: на самую оригинальную находку, на самое большое количество собранного мусора и на лучшее фото с хэштегом #oberegaiboges22. Некоторые гости акции, глядя на выбранный для нее участок города, посчитали его достаточно чистым. Однако уже через полчаса это мнение изменилось на противоположное, ведь юные экологические активисты собрали мусора на небольшой грузовик.

Конкурс на самую оригинальную находку оказался едва ли не самым сложным для жюри: одна из команд нашла вполне исправный детский велосипед, другая – практически целые джинсы, еще одна – действующую банковскую карту. Не менее сложным оказалось и решение по фотоконкурсу: команды проявили оригинальность мышления, художественный вкус и мастерство фотографа, создавая целые композиции из участников и собранного ими мусора. Одна из команд даже воссоздала картину Ивана Шишкина «Утро в сосновом бору». По сумме баллов 1 место получила команда «Комета», 2 место – команда «Добро», 3 место – команда «Френдзона». Всем победителям вручили ценные и полезные призы от Богучанской ГЭС.