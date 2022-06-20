Регбисты «Красного Яра» разгромили «Металлург» и заняли 5 место в чемпионате России

Необходимо отметить, что исход встречи между двумя командами определял, кто же займет 5 место в турнирной таблице чемпионата России.

С первых минут регбисты «Красного Яра» завладели игровым преимуществом и проводили большое количество атак, однако из-за ошибок в финальной фазе было занесено только две попытки. Новокузнецкий «Металлург», в свою очередь, забил со штрафного и больше ничего в атаке не предложил.

Вторую половину встречи игроки «Красного Яра» провели более уверенно и наконец-то начали реализовывать свои моменты. Итогом встречи стала разгромная победа «Красного Яра» со счетом 33:9.

Также благодаря победе над новокузнецким «Металлургом», команда из Красноярска завоевала 5 место в чемпионате России по итогам сезона.

Фото: vk.com/krasnyjjar