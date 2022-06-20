В Красноярске состоялось шествие женщин в красных платьях

18 июня состоялось шествие женщин в красных платьях. Они прошлись в районе Центрального парка. Завершили мероприятие флешмобом и концертом.

Данное мероприятие проходит по городам России четвёртый год.

Проект призван поддержать женскую уверенность в себе и вернуть любовь к себе. У многих женщин и девушек после проекта меняется судьба, отношение к себе и людям, пишут в группе социальной сети «ВКонтакте» «ШЕСТВИЕ В КРАСНЫХ ПЛАТЬЯХ в городах РОССИИ 2022 год».

В конце мужчины преподносят красные розы каждой участнице. Завершают проект фотосессией.

Фото: © vk.com/yuliyakibardinaspb