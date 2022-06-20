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Какие дороги построят и отремонтируют в Красноярске в этом году?

Главная Общество
Красноярск
09:04 20 Июня 2022
общество, красноярск, реконструкция, дороги, строительство
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Неудовлетворительное состояние дорог — одна из давних бед России. Между тем, нельзя не признать — в последние годы активно проектируются, реконструируются старые дороги, строятся новые, в том числе и в Красноярске. В этом году объём работ по сравнению с прошлым годом в городе увеличился.

О том, какие дороги построят и отремонтируют журналистам Sibnovosti.ru рассказали в департаменте градостроительства, управления архитектуры администрации Красноярска.

На развитие улично-дорожной сети Красноярска в 2022 году направлено 2,6 млрд рублей, на эти средства проектируют, строят и реконструируют 20,7 км дорог, а также 4 пешеходных перехода. Кроме этого, в сумму включены затраты на выкуп земельных участков и строений, которые нужно изъять в связи с муниципальной нуждой перед началом строительных работ. 

— В 2022 году завершится строительство дорожной развязки в районе Николаевского моста и пешеходного перехода через ул. Калинина возле строящейся, самой большой за Уралом школы. В микрорайоне «Тихие зори» сдадут в эксплуатацию дорогу. Она станет подъездным путём к построенному в прошлом году детсаду и одной из основных транспортных артерий нового жилого района. Осенью завершится строительство автодороги по ул. Норильская в створе от дома № 44 до границы города и участка от пересечения ул. Промысловая и ул. Петра Подзолкова с выходом на ул. Авиаторов. Продолжатся работы по изъятию земельных участков и строительству автодорог в мкр. Солнечный, — отмечают в департаменте.

Начнутся в текущем году и будут продолжены в следующем работы по строительству транспортной развязки в мкр. Тихие зори. Жители смогут попадать в Октябрьский район, минуя Предмостную площадь. Также начнётся реконструкция пер. Боготольский (от ул. Копылова до ул. Новосибирской) и строительство пешеходного перехода около дома № 327 по ул. Семафорная. На данный момент определяют подрядчика для строительства пешеходного перехода через ул. Дубровинского в районе Театральной площади.

В два этапа реализуют строительство дороги в жилом районе «Бугач» с устройством ливневой канализации и очистными сооружениями. В жилом районе «Солонцы-2» продолжится строительство переезда через Северное шоссе.

Кроме того, стартовало проектирование пешеходного перехода с проспекта Ульяновский на о. Татышев; автодороги по ул. Космонавтов от ул. 9 Мая до ул. Ястынская. Также началось проектирование автомобильных съездов с путепровода на ул. Авиаторов до ул. Петра Подзолкова и до пер. Светлогорский. В этом году планируется и подготовка проекта дороги от ул. Елены Стасовой до ул. Становой. Кроме того, специалисты разработают проекты реконструкции для участков автодорог: проспект им. газеты «Красноярский рабочий», прилегающий к Предмостной площади; улица Дубровинского (от ул. Горького до ул. Бограда, 65); проспект Свободный (от ул. Михаила Годенко до ул. Пролетарской); Енисейский тракт в районе кладбища Бадалык.

Объём работ по сравнению с прошлым годом увеличился — в прошлом году в работе у специалистов находилось 16,4 км автомобильных дорог и 4 пешеходных перехода.

— На постоянной основе ведётся работа по увеличению износостойкости верхних слоёв дорожной одежды, в связи с чем применяются новые материалы, соответствующие требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).  А именно, используются более усовершенствованные виды асфальто-бетонных смесей с добавлениями полимерных битумных вяжущих компонентов, — отметили в пресс-службе департамента градостроительства администрации Красноярска.

 Фото: © Никита Алексеев

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