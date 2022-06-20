31-летний житель Железногорска перевел мошенникам 17 тысяч рублей за интимные услуги

Как сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю, 31-летний мужчина планировал провести вечер в компании девушки, оказывающей интимные услуги за деньги. Наткнувшись на фото одной из девушек, железногорец позвонил по указанному в анкете телефону, чтобы узнать о стоимости услуг. По телефону мужчине ответила женщина, заявившая о том, что за услугу необходимо заплатить 2 тыс рублей.

После этого пострадавшему пришло смс, в котором был указан номер карты для перевода денежных средств. Затем с мужчиной связалась девушка и сказала, что ему следует поговорить с ее «начальником», который потребовал еще 5 тыс рублей за аренду квартиры. Эти деньги железногорцу пообещали вернуть после выполнения «услуги». После перевода мужчине начала звонить неизвестные и угрожать. Вследствие этого потерпевший перевел еще 10 тыс рублей. Спустя 30 минут ему позвонили и потребовали перевести еще 30 тыс рублей. Только после этого 31-летний житель Железногорска понял, что оказался жертвой аферистов.

Добавим, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. «Мошенничество». Злоумышленникам грозит до 5 лет тюремного срока.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости