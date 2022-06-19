19 июня
Красноярск
погода +20 °C
56.71
 
€ 59.33
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцев ждет дождливая рабочая неделя

Главная Общество
Красноярск
19:05 19 Июня 2022
погода, красноярск, общество, в красноярском крае
версия для печати Ico_print

Как сообщают синоптики в Красноярске на грядущей неделе будет тепло и даже жарко. Но грозы периодически намерены сменять солнечную погоду в столице Красноярского края. 

По прогнозу Гидрометцентра, грозы ожидаются в понедельник, пятницу и субботу. К следующему воскресенью, 26 июня, похолодает.

А что с другими погодными условиями на неделе смотрите сами. В понедельник до +24 градусов и +14 ночью. Во вторник до +26 градусов и +13 ночью. Среда согласно прогнозу станет самой жаркой на неделе. Термометры могут показать до +28 градусов днем и +15 градусов в ночное время.

В четверг прольется дождь. Но комфортная температура около +27 градусов днем и +14 ночью сохранится.
В пятницу такие же приятные +24 градуса днем и +15 ночью, но вероятны осадки.

Фото: Александр Жуковец

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские молодожены первыми опробовали новый мост на Каче

Красноярские молодожены первыми опробовали новый мост на Каче

19 Июня 2022 г.
На мост пара приехала сразу после регистрации брака
Новости Красноярска: Трое детей утонули в Красноярском крае с начала июня

Трое детей утонули в Красноярском крае с начала июня

18 Июня 2022 г.
Сотрудники МЧС напоминают родителям о том, что нельзя оставлять детей без присмотра на воде
Новости Красноярска: Шествие драконов, буги-вуги и шоу барабанщиков: что ждет красноярцев 19 июня "В центре Мира"

Шествие драконов, буги-вуги и шоу барабанщиков: что ждет красноярцев 19 июня "В центре Мира"

18 Июня 2022 г.
Рассказываем о самых интересных моментах программы на воскресенье
Новости Красноярска: Четвёртые сутки водолазы ищут тело утонувшей в реке Кан 11-летней девочки

Четвёртые сутки водолазы ищут тело утонувшей в реке Кан 11-летней девочки

18 Июня 2022 г.
Они обследовали 7 тысяч метров квадратных дна
Новости Красноярска: На должность прокурора Норильска назначили советника юстиции Андрея Леймана

На должность прокурора Норильска назначили советника юстиции Андрея Леймана

18 Июня 2022 г.
Ранее он работал в Красноярске
Новости Красноярска: "Скрытые патрули" будут ловить нарушителей на красноярских трассах все выходные

"Скрытые патрули" будут ловить нарушителей на красноярских трассах все выходные

18 Июня 2022 г.
Об этом сообщили в ГИБДД
Новости компаний
17/06
Комбинат «Волна» – одно из лучших предприятий Красноярска в области социального партнерства и охраны труда
16/06
Лучшие районы Дубая для покупки недвижимости в 2022 году
14/06
Какую дебетовую карту лучше оформить?
10/06
Красноярские цементники пополнили банк донорской крови
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Массовая драка произошла на Южном рынке Красноярска

Массовая драка произошла на Южном рынке Красноярска

18 Июня 2022 г.
Двое обратились за медицинской помощью
Новости Красноярска: В Красноярске в поддержку российской армии выступит группа «Любэ»

В Красноярске в поддержку российской армии выступит группа «Любэ»

14 Июня 2022 г.
Посетить мероприятие может любой желающий, вход свободный
Новости Красноярска: В Красноярске в четырёх районах отменили масштабные отключения холодной воды

В Красноярске в четырёх районах отменили масштабные отключения холодной воды

15 Июня 2022 г.
Это касается Свердловского, Советского, части Кировского и Центрального районов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru