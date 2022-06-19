Красноярцев ждет дождливая рабочая неделя

Как сообщают синоптики в Красноярске на грядущей неделе будет тепло и даже жарко. Но грозы периодически намерены сменять солнечную погоду в столице Красноярского края.

По прогнозу Гидрометцентра, грозы ожидаются в понедельник, пятницу и субботу. К следующему воскресенью, 26 июня, похолодает.

А что с другими погодными условиями на неделе смотрите сами. В понедельник до +24 градусов и +14 ночью. Во вторник до +26 градусов и +13 ночью. Среда согласно прогнозу станет самой жаркой на неделе. Термометры могут показать до +28 градусов днем и +15 градусов в ночное время.

В четверг прольется дождь. Но комфортная температура около +27 градусов днем и +14 ночью сохранится.

В пятницу такие же приятные +24 градуса днем и +15 ночью, но вероятны осадки.

Фото: Александр Жуковец