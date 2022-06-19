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Красноярские молодожены первыми опробовали новый мост на Каче

Главная Общество
Красноярск
17:20 19 Июня 2022
свадьба, события, культура, красноярск, общество, город, мост
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Первыми, кто прошелся по новому мосту, на реке Кача в районе Юдинского сада, стали молодожены Кристина и Андрей Божковы. 

Отметим, что на мост пара приехала сразу после регистрации брака.

Красноярские молодожены первыми опробовали новый мост на Каче

Глава Красноярска Сергей Ерёмин рассказал, что по давней свадебной традиции, жених Андрей перенёс свою невесту Кристину через мост, а после они устроили фотосессию в Юдинском саду. 

– Похоже, сегодня мы не просто открыли мостик через Качу, а сделали его новой точкой свадебных маршрутов наших горожан. Давайте пожелаем счастья молодым, пусть в их семье правит любовь! А нашему новому мосту – долгого служения городу и красноярцам! Спасибо компании РУСАЛ за ещё одну алюминиевую переправу, – написал мэр у себя в социальных сетях.

Красноярские молодожены первыми опробовали новый мост на Каче

Также, Сергей Еремин предложил присвоить мосту название и сказал, что в день прохода пары по мосту прозвучало предложение об имени для строения  – мост Любви.

Фото: t.me/eremin_krsk

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