Красноярские молодожены первыми опробовали новый мост на Каче

Первыми, кто прошелся по новому мосту, на реке Кача в районе Юдинского сада, стали молодожены Кристина и Андрей Божковы.

Отметим, что на мост пара приехала сразу после регистрации брака.

Глава Красноярска Сергей Ерёмин рассказал, что по давней свадебной традиции, жених Андрей перенёс свою невесту Кристину через мост, а после они устроили фотосессию в Юдинском саду.

– Похоже, сегодня мы не просто открыли мостик через Качу, а сделали его новой точкой свадебных маршрутов наших горожан. Давайте пожелаем счастья молодым, пусть в их семье правит любовь! А нашему новому мосту – долгого служения городу и красноярцам! Спасибо компании РУСАЛ за ещё одну алюминиевую переправу, – написал мэр у себя в социальных сетях.

Также, Сергей Еремин предложил присвоить мосту название и сказал, что в день прохода пары по мосту прозвучало предложение об имени для строения – мост Любви.

Фото: t.me/eremin_krsk