Шествие драконов, буги-вуги и шоу барабанщиков: что ждет красноярцев 19 июня "В центре Мира"

Что ждет красноярцев, решивших посетить "В центре Мира" в воскресенье? Самые интересные мероприятия в нашей афише.

▪️ Весь день фестиваль фудтраков;

▪️ 11:00 — шоу барабанов;

▪️12:00 — шествие драконов;

▪️17:30 — буги-вуги: на сцену выйдет Игорь Краглик с выступлением и мастер-классами;

▪️19:00 — концерт группы «Легче»;

▪️20:00 — танцевальная битва.

▪️20:00 — выступление группы «Горчица».

Кроме этого, продолжит работу детский автогородок и "Колесо Фортуны", а еще прозвучат музыкальные произведения на китайском языке и пройдет мастер-класс по чайной церемонии. Напоминаем, проект работает с 10:00 до 22:00 часов. Прогуляться по пешеходным дорогам можно на пр. Мира от Перенсона до Обороны.

Фото:©Telegram-канал "В центре Мира"