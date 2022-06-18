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Шествие драконов, буги-вуги и шоу барабанщиков: что ждет красноярцев 19 июня "В центре Мира"

Главная Общество
Красноярск
18:41 18 Июня 2022
общество, красноярск, центр, мира
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Что ждет красноярцев, решивших посетить "В центре Мира" в воскресенье? Самые интересные мероприятия в нашей афише.

▪️ Весь день фестиваль фудтраков;

▪️ 11:00  — шоу барабанов;

▪️12:00 — шествие драконов;

▪️17:30 — буги-вуги: на сцену выйдет Игорь Краглик с выступлением и мастер-классами;

▪️19:00 — концерт группы «Легче»;

▪️20:00 — танцевальная битва.

▪️20:00 — выступление группы «Горчица».

Шествие драконов, буги-вуги и шоу барабанщиков: что ждет красноярцев 19 июня "В центре Мира"

Кроме этого, продолжит работу детский автогородок и "Колесо Фортуны", а еще прозвучат музыкальные произведения на китайском языке и пройдет мастер-класс по чайной церемонии. Напоминаем, проект работает с 10:00 до 22:00 часов. Прогуляться по пешеходным дорогам можно на пр. Мира от Перенсона до Обороны.

Фото:©Telegram-канал "В центре Мира"

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