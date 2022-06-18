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"Скрытые патрули" будут ловить нарушителей на красноярских трассах все выходные

Главная Общество
Красноярск
15:46 18 Июня 2022
происшествия, гибдд, безопасность
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Все выходные сотрудники ГИБДД будут проводить «скрытое патрулирование» - ехать в потоке транспорта и передавать информацию о нарушителях ближайшему экипажу ДПС.

Также в УГИБДД региона отметили, что пристальное внимание госавтоинспекторов будет направлено и на соблюдение правил перевозки детей. Кроме этого, в ночное время инспекторы будут перекрывать дороги и проверять водителей на состояние опьянения.

"За пьяную езду нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет, - напомнили в ведомстве. - Если вы заметили пьяного водителя на дороге, сообщите об этом по номеру «Синей линии» 263–10–19".

Фото: ©ГИБДД24/ВКонтакте

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