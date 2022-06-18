На должность прокурора Норильска назначили советника юстиции Андрея Леймана

Советник юстиции Андрей Лейман назначен на должность прокурора Норильска. Ранее он возглавлял отдел по надзору за соблюдением прав предпринимателей в краевой прокуратуре.

В краевой прокуратуре Андрей Лейман работал с 2010 года, куда пришел сразу после окончания СФУ. Занимал должности помощника прокурора Советского района Красноярска и помощника городского прокурора, был заместителем прокурора Березовского района и работал в отделе по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы.

Фото:© прокуратура Красноярского края