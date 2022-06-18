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Еще трое жителей Красноярского края погибли в ходе спецоперации

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Красноярск
12:36 18 Июня 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, военнослужащий
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Еще трое жителей Красноярского края погибли в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Двое из них Алексей Чистяк из Артемовск и Сергей Гуркин из Нижнеингашского района - проходили военную службу по контракту, А Руслан Габдулин отправился на спецоперацию добровольцем.

О смерти 20-летнего Алексея Чистяка, проходившего службу в инженерно-сапёрной роте десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, сообщила глава Курагинского района Любовь Заспо. Чистяк принимал участие в спецоперации с первого дня, погиб 1 июня 2022 года. Посмертно награждён орденом Мужества.

24-летний Сергей Гуркин из посёлка Нижняя Пойма Нижнеингашского района погиб, выполняя воинский долг. Тело военнослужащего будет доставлено на малую родину. Об этом сообщает ТВК.

В Ачинске прошло прощание с 48-летним Русланом Габдулиным. Сын кадрового офицера, выпускник Ломоносовского военного училища отправился на Донбасс добровольцем 25 мая. Погиб Руслан Габдулин 5 июня в поселке Михайловка Запорожской области. Похоронен в Назаровском районе, сообщает ТК "Оса".

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