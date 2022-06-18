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Больше 10 тысяч красноярцев пришли на митинг-концерт с участием группы "Любэ"

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Красноярск
10:59 18 Июня 2022
общество, красноярск, концерт, митинг
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Патриотический митинг-концерт, который прошел в в Красноярске 17 июня, собрал более 10 тысяч человек. Перед концертом к красноярцам со сцены обратились известные общественные деятели Красноярского края и Сибири. Но, безусловно, самым ожидаемым событием стало выступление группы "Любэ".

Николай Расторгуев рассказал, что еще вчера выступал с концертом в Санкт-Петербурге, а 11 июня был в еще одном сибирском городе - в Иркутске. 

Любимые хиты - "Комбат", "Ты неси меня, река", "Там, за туманами", "Позови меня тихо по имени", - горожане подпевали хором. 

 

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