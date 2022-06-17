Следователи ищут в Красноярске подозреваемого в убийстве 40-летнего мужчины

Как рассказали в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия 17 июня, труп погибшего 40-летнего мужчины был найден рядом со въездом на территорию СНТ «Алюминий», расположенного в Советском районе.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что незадолго до смерти рядом с погибшим был неизвестный мужчина, который мог нанести телесные повреждения.

Также следователями было получено изображение предполагаемого злоумышленника с камер видеонаблюдения.

В том случае, если вам известны сведения о человеке, который похож по приметам на мужчину, изображенном на фото, просьба сообщить по номерам 227-06-45 или 102. Анонимность гарантируется.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия