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Следователи ищут в Красноярске подозреваемого в убийстве 40-летнего мужчины

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Красноярск
16:27 17 Июня 2022
смерть, убийство, преступник, красноярск, следователи
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Как рассказали в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия 17 июня, труп погибшего 40-летнего мужчины был найден рядом со въездом на территорию СНТ «Алюминий», расположенного в Советском районе.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что незадолго до смерти рядом с погибшим был неизвестный мужчина, который мог нанести телесные повреждения.

Также следователями было получено изображение предполагаемого злоумышленника с камер видеонаблюдения.

В том случае, если вам известны сведения о человеке, который похож по приметам на мужчину, изображенном на фото, просьба сообщить по номерам 227-06-45 или 102. Анонимность гарантируется.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

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