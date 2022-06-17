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КрасЖД предупреждает о временных ограничениях движения через железнодорожные переезды в Красноярском крае, Хакасии и Кемеровской области

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Красноярск
16:03 17 Июня 2022
поезда, железные дороги, переезд, ремонт, транспорт
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С 20 июня, в связи с проведением масштабных ремонтных работ на участках Красноярской железной дороги, будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожные переезды в Красноярском крае, Хакасии и Кемеровской области.

Так, 20 июня, в период с 08:00 до 17:00,  движение через железнодорожный переезд на пересечении с автодорогой, ведущей к поселку Красная Сопка (Назаровский район Красноярский край), будет организовано по одной полосе в реверсивном режиме.

Также с 17:00 20 июня до 17:00 21 июня ремонтные работы будут проводиться на переезде станции Критово (Боготольский район Красноярского края). В этот период пропуск автомобильных потоков будет осуществляться по временному настилу по мере накопления машин.

С 08:00 20 июня (время местное) на 4 дня будет закрыт для движения переезд на станции Карай (71 км) в Кемеровской области. Проезд автотранспорта в прилегающий к станции поселок 2-е Сыркаши будет осуществляться через переезд на 73 км (остановочный пункт Сады) или со стороны г.Междуреченска (через 101 квартал).

С 23:20 20 июня до 05:20 21 июня ремонтные работы пройдут на переезде станции Аскиз (Хакасия). Проехать в поселок можно через железнодорожный переезд, расположенный вблизи остановочного пункта «Раздольная». Легковые автомобили также могут осуществить объезд по дороге Аскиз – Биркчул – Тея под железнодорожным мостом.

Ограничения движения согласованы с ГИБДД и администрациями районов.

Красноярская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам: работы по ремонту железнодорожной инфраструктуры направлены на обеспечение безопасности движения поездов, повышение их скорости, а также уровня комфорта для пассажиров.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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