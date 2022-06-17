В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 35 человек

За сутки от коронавируса умер 1 человека. Всего же с начала пандемии – 10 861.

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Красноярском крае снижается. Подтверждённых диагнозов на 17 июня — 35. За всё время пандемии в регионе выявлено 366 567 случаев заболевания.

Госпитализировано за сутки — 41, вылечились 49 человек за сутки.

Напомним, с 19 июня закрывается внебольничный пункт вакцинации в ТЦ «Леруа Мерлен» (ул. 9 Мая, 77), а с 20 июня — в ТК «Изумрудный город» (ул. Телевизорная, 1, ст. 4).

В Красноярском крае имеется достаточный запас вакцины.

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин